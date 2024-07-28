Ali Koç ve Dursun Özbek birlikte saf tuttu

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat'ın cenaze namazı, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.

Namaza, Adnan Polat ve Polat ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Faruk Süren, eski yöneticilerden Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, İstanbul Valisi Davut Gül, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, sanatçı Orhan Gencebay'ın da olduğu siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Polat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.