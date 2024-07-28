Ali Koç ve Dursun Özbek birlikte saf tuttu

Kaynak: AA
Ali Koç ve Dursun Özbek birlikte saf tuttu

İbrahim Polat'ın bugün kılınan cenaze namazına hem Ali Koç hem de Dursun Özbek katılım gösterdi.

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat'ın cenaze namazı, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.

Namaza, Adnan Polat ve Polat ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Faruk Süren, eski yöneticilerden Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, İstanbul Valisi Davut Gül, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, sanatçı Orhan Gencebay'ın da olduğu siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Polat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

28072024153955-5256465-15-39.jpg

28072024154010-2745631-15-40.jpg

Son Haberler
Adanalı Yılancı Osman kendi yılanı tarafından 2 kez ısırıldı Video
Adanalı Yılancı Osman kendi yılanı tarafından 2 kez ısırıldı
Arsaya araziye yatırım yapanlar dikkat. İki bakanlık tek tek incelemeye başladı Ekonomi
Arsaya araziye yatırım yapanlar dikkat. İki bakanlık tek tek incelemeye başladı
Balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı Yerel Haberler
Balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı
Fransa'da turuncu alarm! 13 bölgede sıcak hava uyarısı Gündem
Fransa'da turuncu alarm! 13 bölgede sıcak hava uyarısı
Milli takıma kıyafet yasağı geldi Spor
Milli takıma kıyafet yasağı geldi
Hatay'da Antakya merkezli deprem Gündem
Hatay'da Antakya merkezli deprem