Ali Koç Zehra Güneş'in eski sevgilisini yanına aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç Zehra Güneş'in eski sevgilisini yanına aldı

Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık yarışında Ali Koç dün listesini açıklarken flaş bir isim dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, mevcut başkan Ali Koç'un ayönetim listesi büyük yankı uyandırdı.

Listede en büyük sürpriz Acun Ilıcalı olarak göze çarptı.

Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'in eski partneri Eren Dişli de Ali Koç'un yönetim listesinde yer aldı.

Ali Koç'un başkanlık için tekrar yarışacağını duyurmasının ardından Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı.

Aziz Yıldırım da yönetim listesini kamuoyuna duyurdu.

Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde beklenmedik isimlere yer verdi.

Koç'un listesinde yer alan Eren Dişli'nin adı, özellikle Zehra Güneş ile geçmişteki ilişkisi nedeniyle spor basınında sıkça anılmıştı.

İkilinin ayrılığının sebebi olarak, Dişli'nin Güneş'in önemli bir maçına katılmayıp, Dünya Kupası finalini tercih etmesi gösterilmişti.

İŞTE ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

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EREN DİŞLİ KİMDİR?

2000 doğumlu Eren Ali Dişli, tanınmış iş insanı Davut Dişli'nin oğlu olup, Fenerbahçe'ye gönül vermiş bir aileden geliyor.

Eğitimini Saint Benoit Lisesi ve Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Dişli, sinema sektörüne olan ilgisiyle de tanınıyor.

Üniversite yıllarında bile sinema projelerinde yer alan Dişli, Türk sinemasına katkıda bulunma arzusunu, ünlü yapımcı Ertuğrul Fındık ile birlikte bir konsorsiyum modeli oluşturma planlarıyla pekiştirdi.

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