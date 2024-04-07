Ali Koç'dan Şanlıurfa'da bomba sözler. Türk futbolundaki şebekeyi açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Süper Kupa maçının başlamasına saatler kala flaş açıklamalar yaptı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda bu akşam saat 21.30'da Galatasaray ile oynanması planlanan Süper Kupa maçına Fenerbahçe U19 takımıyla çıkma kararı almıştı.

Şanlıurfa'ya 11 altyapı futbolcusuyla giden Sarı-Lacivertli ekipte, yönetim ise Başkan Ali Koç önderliğinde tam kadroydu.

Başkan Ali Koç; karşılaşmanın başlamasına saatler kala flaş bir açıklama yaptı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Bugün İslam Çupi'nin sözlerini hatırlamanın tam günüdür. Fenerbahçe Spor Kulübü yüzde 50 şansı olan Süper Kupa maçına A Takımını getirmeyip, şansını çok daha zayıflatmış bunu da inandığı değer uğruna yapmıştık.

Yaşadığımız şanssızlıklar, terör örgünleri, futbol takımımıza suikast girişimi, son maçımızda futbolcularımıza linç girişimi, zorbalıkla çalınan şampiyonluklarımız... Bizi en çok acıtan suikast girişiminin halen faili meçhul kalması. O zamanki yönetimimiz de maça çıkmama kararı almıştı. Devletimizin en önemli kademelerinden

Bu isyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek, arzu etmeyerek bu değerli şehrimiz Şanlıurfa'da atmak zorundayız. Kötülüğün tarifi hiçbir alanda futbol alanında olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmektedir.

Fenerbahçe taraftarı bugünkü cümlelerimi dikkatle dinlemeli.

Bizim bugünkü tepkimiz ve Süper Kupa'daki duruşumuzu sadece maçın tarihi ile veya son deplasman maçımızda yaşadığımız ile ilgili değildir. Olağanüstü Genel Kurul'daki videoda yaşadıklarımızı anlattık.

Son deplasmanda yaşadığımızda ne oldu? FIFA Başkanı çıktı futbolcunun güvenliği ve emniyetinden bahsetti. Kim sorumlu bunu sağlamakta? Her deplasmanda olduğu gibi ev sahibi, TFF ve valilik ve emniyet güçleri.

Size göre Trabzonspor maçında bu güven ortamı sağlanabildi mi? Güvenli ortam sağlansaydı futbolcularımıza yapılan linç girişiminde futbolcularımız kendilerini korumak zorunda kalmazdı.

Tek bir geçmiş olsun mesajı paylaşılmadı. Önemli olan kısım o değil... Önemli olan kısım bırakın geçmiş olsun mesajı vermeyi Fenerbahçeli futbolcuların ceza alması için çalıştılar. 'Hapis cezası verilmeli' diyenler bile oldu.

Peki güvenliği sağlayamayanlara ne cevap verilecek? Hakem yüksek puan aldı, TFF yerinde duruyor. Valilik veya emniyet müdürüne herhangi bir işlem yok. Bundan ne mesaj çıkarmamız gerekiyor?

Türk futbolunda hakemler üzerinden ligin gidişatını dizayn eden bir şebeke var. İstedikleri şekilde manevra edebiliyorlar. Acaba bunun bahis ile bir alakası var mı? Bence bahis olayının dibine kadar inilmemesi sorgulanması gereken en önemli unsurlardan biridir.

Biz çok şey yaşadık, sabırlı davrandık, haksızlıkları haykırdık, tüm kumpaslara, suikast girişimlerine, zorbalıklara rağmen spora ve sporcuya odaklandık. Milli takımlar ve olimpiyatlara en çok sporcu veren kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor.

Normal bir federasyon, Avrupa'daki maçları bekler sonra tarihi açıklar. Onlar ne yaptılar? Beklemeden Süper Kupa maçının tarihini açıkladılar. Bütün lig maçlarını tatil ettiler.

Yunan Federasyonu'nu örnek gösteriyorlar... Kendi beceriksizliklerini, yarattıkları sıkıntılı ortama örnek gösteriyorlar. O zaman Yunan Federasyonu yabancı hakem getiriyorlar, siz de getirin. Bunlar futbol fakiri değerlendirmelerdir. Yunan rakibimizin oynayacağı maçın ağırlığı ve seyahatleri karşılaştırmak abesle iştigaldir.

Galatasaray, Avrupa'da tur atlasaydı bugün bu maç oynanacak mıydı?

Ertelemeyi Galatasaray istemiyor.' diyorlar. 'Karagümrük maçın ertelenmesini istemiyor.' dediğimizde 'Biz onu hallederiz.' dediniz. Gücünüz onlara yetiyor da Galatasaray'a yetmiyor mu?"

Devam ediyor...