Ali Koç'tan flaş karar

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kararı belli oldu.

Ali Koç'tan flaş karar

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray derbisiyle ilgili kararı belli oldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Ali Koç'u yemeğe davet ettim. Özellikle artık Türk futboluna çekişme içinde değil de, dostluk içinde fayda üretmenin daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Onun için Ali Bey'i yemeğe davet ettim. Cevap bekliyoruz. Şu anda bir cevap ulaşmadı" demişti.

Ali Koç'un son kararı belli oldu.

Fanatik'teki habere göre; bu sezonki yarışta Galatasaray'ın gerisinde kalan Sar-Lacivertliler'de Başkan Koç'un, bu akşam deplasmanda oynanacak ve sonrasında ezeli rakibinin kupasını alacağı Nef Stadyumu'ndaki derbiye gitmeyeceği öğrenildi.

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