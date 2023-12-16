Ali Koç'tan Halil Umut Meler sürprizi

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Ali Koç'tan Halil Umut Meler sürprizi
Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarıyla birlikte Halil Umut Meler'i evinde ziyaret etti.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarıyla birlikte hakem Halil Umut Meler'i İzmir'deki evinde ziyaret etti.

Meler, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramıştı. Hastanede tedavi olan Meler, daha sonra İzmir'deki evine gitmişti.

Ali Koç, bazı kulüp başkanlarıyla birlikte Meler'in İzmir'deki evine gitti.

Koç, ziyaretin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bu ziyaretin reklamı olmaz. Kendisine geçmiş olsun dedik, ailesiyle tanıştık. Halil Umut Meler'in her geçen gün sağlık durumu daha iyiye gidecektir. Hocamızın moralini iyi bulduk."

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