Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu icin en net açıklama

Süper Lig’de oynanacak Göztepe maçı öncesi İzmir’e giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir Fenerbahçeliler Derneği’nin ev sahipliğinde Ege Bölgesi’ndeki derneklerle bir araya geldi.

“ÖNCE 3 HEDEF, SONRA FIRSAT TRANSFERLERİ”

Toplantıda transfere dair önemli mesajlar veren Ali Koç, “İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU TEKLİFLERİ ŞARTLIYDI

Kerem Aktürkoğlu transferine de açıklık getiren Ali Koç şunları söyledi:

"Hocamız, Kerem Aktürkoğlu’nu çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler: Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi vs vs… Benfica’ya karşı oynatmama taahhütü de verdik. Hatta dedik kontrata yazalım. Onlar kontrata yazmaktansa beş dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğimiz teklif geçerli olmadı. Kerem için yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz."