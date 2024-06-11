Ali Koç'u bekleyen Mourinho tehlikesini açıkladı

Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile ilgili konuşurken, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da flaş açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın doğru hamleler yapması gerektiğini ifade eden Kütahyalı, "Galatasaray önümüzdeki yıl şampiyon olamazsa kimse Okan'a bir şey demez. Çünkü 2 senelik şampiyonlukla kredi kazandı. Ama yönetim hedef alınır. Maalesef ligde şampiyon olmak adına Sparta Prag'a bilerek elendi. Belki Avrupa'da devam etselerdi şampiyon olamayacaktı. Çünkü istedikleri transferler yapılmadı arada tutmayanlar çok oldu. Artık doğru hamleler gerekli. Taraftarın Şampiyonlar Ligi'nde ciddi başarı beklentisi var." dedi.

''MOURINHO SORUNLU BİR ADAM''

Jose Mourinho ile Okan Buruk'u karşılaştıran Rasim Ozan, "Okan Buruk, Zaha'nın paylaşımına bile bir şey demedi. Alttan alta futbolcuları hep gazlıyor, şakayla karışık güzel cevaplar veriyor. Ben kimseyle kafa kafaya geldiğini görmedim. Anlaşamadıkları vardır ama hiç kaosa şahit olmadım, kulağıma da öyle bir haber gelmedi daha önce. Mourinho ise Okan'a göre zıt karakter. Sorunlu bir adam, başarısız olursa 2-3 ay içerisinde kelle almaya başlar. İstediğini oynatır veya oynatmaz kimse bir şey demez. Gülü seviyorsan dikenine katlanacaksın sonuçta. Fenerbahçe bunları bilerek Mourinho'yu getirdi." ifadelerini kullanarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaptı.