Ali Koç’un Aziz Yıldırım’a ilk sözleri ortaya çıktı. Herkes şaştı kaldı

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Ali Koç’un Aziz Yıldırım’a ilk sözleri ortaya çıktı. Herkes şaştı kaldı

Fenerbahçe’de yeniden başkan seçilen Ali Koç’un Aziz Yıldırım’la sahneye çıkmadan önce yaşadığı diyalog gündem oldu.

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçildiğini anlayan Ali Koç sonuçlar kesinleşmeden soluğu rakibi Aziz Yıldırım'ın yanında aldı.

Aziz Yıldırım'ın locasında gerçekleşen tarihi buluşmada Ali Koç ile Aziz Yıldırım kucaklaştı.

Ali Koç daha sonra Aziz Yıldırım'a birlikte kürsüye çıkma teklifinde bulundu.

İkili sahaya doğru ilerlerken Ali Koç üzerinde ceket olmadığını fark etti.

Aziz Yıldırım'a seslenen Ali Koç, "Başkanım üzerime bir ceket alayım, saygısızlık olmasın" dedi.

Hemen locasına giden Ali Koç üzerine ceketini giyip, Aziz Yıldırım'ın yanına geldi.

İkili birlikte kürsüye çıkıp el ele tarih fotoğrafı verdi.

Fenerbahçe Başkanı'nın bu sözleri Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük takdir topladı.

'Helal olsun Ali Koç Başkan' Ağlamak istiyorum dualarımız kabul oldu' tarzında yorumlar yapıldı.

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