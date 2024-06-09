Fenerbahçe'de tarihe geçen fotoğraf

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kazanan Ali Koç, tribünleri tek tek dolaştıkta sonra soluğu rakibi Aziz Yıldırım'ın yanında aldı.

Aziz Yıldırım'ın locasına giden Ali Koç'u karşılayan isim Aziz Yıldırım oldu. İkili birbirlerine sarıldıktan sonra Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kızı ile bir süre sohbet etti.

Ali Koç daha sonra Aziz Yıldırım'ın ekibiyle tek tek tokalaştı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım daha sonra el ele kürsüye çıktı.

Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. İnşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.

Aziz Yıldırım kürsüden inmeden önce Ali Koç ile bir kez daha kucaklaştı.

Aziz Yıldırım ve arkadaşları yoğun tezahüratlar eşliğinde stattan ayrıldı.