Ali Koç'un çılgın transfer planı. Dzeko tamam. Sıra müthiş 3'lüde

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor.

Glasgow Rangers'tan Ryan Kent'i alarak ilk bombasını patlatan sarı lacivertliler Inter'den Edin Dzeko ile de anlaştı.

Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci'nin son detayları görüşmek için İstanbul'a geldiği belirtildi.

Dzeko'nun da kısa süre içinde İstanbul'a gelerek 2 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

Başkan Ali Koç'un çılgın planını ise Kolombiya basını yazdı. Antena2'de çıkan haberde Fenerbahçe'nin 3 Kolombiyalı yıldıza teklif yaptığı ileri sürüldü.

Bu isimlerden Alfredo Morelos 26 yaşında. İskoçya'da Glasgow Rangers'la olan sözleşmesi sona erdi.

Juan Cuadrado'nun Juventus'la olan sözleşmesi bitti. Sağ kanatta görev yapan futbolcunun teklife sıcak baktığı belirtildi.

Diğer bir golcü olan Duvan Zapata'nın ise Atalanta bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Kulübünün bonservis bedeli olarak 5 milyon euro istediği bildirildi.