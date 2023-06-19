Ali Koç'un çılgın transfer planı. Dzeko tamam. Sıra müthiş 3'lüde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu sezon şampiyon olabilecek kadroyu oluşturmak için çalışmalarına hız verdi. Koç'un listesinde şimdi de 3 Kolombiyalı var.

Ali Koç'un çılgın transfer planı. Dzeko tamam. Sıra müthiş 3'lüde

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor.
Glasgow Rangers'tan Ryan Kent'i alarak ilk bombasını patlatan sarı lacivertliler Inter'den Edin Dzeko ile de anlaştı.

Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci'nin son detayları görüşmek için İstanbul'a geldiği belirtildi.

Dzeko'nun da kısa süre içinde İstanbul'a gelerek 2 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

Başkan Ali Koç'un çılgın planını ise Kolombiya basını yazdı. Antena2'de çıkan haberde Fenerbahçe'nin 3 Kolombiyalı yıldıza teklif yaptığı ileri sürüldü.

Bu isimlerden Alfredo Morelos 26 yaşında. İskoçya'da Glasgow Rangers'la olan sözleşmesi sona erdi.

Juan Cuadrado'nun Juventus'la olan sözleşmesi bitti. Sağ kanatta görev yapan futbolcunun teklife sıcak baktığı belirtildi.

Diğer bir golcü olan Duvan Zapata'nın ise Atalanta bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Kulübünün bonservis bedeli olarak 5 milyon euro istediği bildirildi.

Öne Çıkanlar
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards Yazarlar
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
DEVA Partisi'nde Babacan’a en yakın isim istifa etti Siyaset
DEVA Partisi'nde Babacan’a en yakın isim istifa etti
Azerbaycan’da deprem. Van’da da hissedildi Güncel
Azerbaycan’da deprem. Van’da da hissedildi
Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek Spor
Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek
WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik
Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı Magazin
Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı
Ankara'yı sağanak vurdu. Yollar göle döndü Güncel
Ankara'yı sağanak vurdu. Yollar göle döndü