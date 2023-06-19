Dzeko'nun Fenerbahçe sorusuna verdiği yanıt gündem oldu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ryan Kent transferi sonrasında Edin Dzeko'yu da kadrosuna katmak istiyor.
DZEKO'YA FENERBAHÇE SORUSU
Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı belirtilen Edin Dzeko'nun yaptığı hareket gündem oldu.
Bosna Hersek'in yarın Lüksemburg ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Eleme maçı öncesi yıldız oyuncu basın toplantısına katıldı.
Basın toplantısında Edin Dzeko'ya Fenerbahçe'ye transferi soruldu. Dzeko, soruya gülümseyip yanıtsız bıraktı.
O anlar sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun tavrı dikkat çekti.
Geçen sezon Inter ile 52 maça çıkan Dzeko, 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.