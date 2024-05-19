Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına ne yaptığı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına ne yaptığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin derbide 10 kişi kalmasına karşın Galatasaray'ı yendiği maç sonrası Ali Koç'un devre arsında futbolculara seslendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maç sonrası, tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş flaş bir itirafta bulundu.

İlk yarı 10 kişi soyunma odasına giden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un telefonla Sarı Lacivertli oyunculara seslendiği ortaya çıktı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın itirafı:

Sezon boyunca yaşananları izledik. 10 kişi kalmamıza rağmen onlardan daha üstün olduğumuz için kaybetmedik. Başkanımız devre arasında bizi arayarak harika bir motivasyon konuşması yaptı.

Mücadele zorlu geçti ama biz maçı zorlaştırdık. Daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Her şey bizim kontrolümüzdeydi. Bugün onlar sevinçlerini yaşıyorlar, umarım gelecek hafta biz de kutlama yapacağız.

İlk yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen onları kesinlikle yeneceğimizi biliyorduk.

Videolardan da ne kadar emin olduğumuzu görebilirsiniz. Onlara burada şampiyonluk kutlaması yaptırmadık, senaryoyu değiştirdik. Bu takımın şampiyonluğu ne kadar hak ettiğini gösterdik. Oyunlarını ve ittifaklarını bozduk. Kazandığımız için çok mutluyuz.

İlgili Haberler
Ali Koç saldırıya uğradı!
Erman Toroğlu: Fener Galatasaray'ı da yendi hakemi de yendi. Böyle kırmızı kart olur mu ayıp ya
İrfan Can Kahveci'nin paylaşımı Galatasaraylıları küplere bindirdi
Son Haberler
Mardin’de iki grup arasında çıkana kavgada silahlar konuştu Gündem
Mardin’de iki grup arasında çıkana kavgada silahlar konuştu
Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti Gündem
Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti
Ali Koç saldırıya uğradı! Spor
Ali Koç saldırıya uğradı!
Kaza yapan araç alev aldı Yerel Haberler
Kaza yapan araç alev aldı
Havuza kimyasal döktüler. Tuvaletini havuza yapanlar ortaya çıktı Video
Havuza kimyasal döktüler. Tuvaletini havuza yapanlar ortaya çıktı
Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı Video
Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı
Ali Koç geldi ortalık karıştı. Rams Park'ta gergin anlar Spor
Ali Koç geldi ortalık karıştı. Rams Park'ta gergin anlar