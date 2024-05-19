Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına ne yaptığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maç sonrası, tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş flaş bir itirafta bulundu.

İlk yarı 10 kişi soyunma odasına giden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un telefonla Sarı Lacivertli oyunculara seslendiği ortaya çıktı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın itirafı:

Sezon boyunca yaşananları izledik. 10 kişi kalmamıza rağmen onlardan daha üstün olduğumuz için kaybetmedik. Başkanımız devre arasında bizi arayarak harika bir motivasyon konuşması yaptı.

Mücadele zorlu geçti ama biz maçı zorlaştırdık. Daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Her şey bizim kontrolümüzdeydi. Bugün onlar sevinçlerini yaşıyorlar, umarım gelecek hafta biz de kutlama yapacağız.

İlk yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen onları kesinlikle yeneceğimizi biliyorduk.

Videolardan da ne kadar emin olduğumuzu görebilirsiniz. Onlara burada şampiyonluk kutlaması yaptırmadık, senaryoyu değiştirdik. Bu takımın şampiyonluğu ne kadar hak ettiğini gösterdik. Oyunlarını ve ittifaklarını bozduk. Kazandığımız için çok mutluyuz.