Ali Koç'un hedef aldığı isim bakın kim çıktı

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Ali Koç'un hedef aldığı isim bakın kim çıktı

Aziz Yıldırım'la canlı yayında hesaplaşan Ali Koç'un bahsettiği Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanı Danışmanı olduğu ortaya çıktı.

Seçim öncesi Ali Koç, bir canlı yayında Aziz Yıldırım ile birlikte, Mehmet Uçum'un şampiyonluk yarışını etkilediğini iddia etti.

Koç, ikinci sezonunda başına gelenleri şöyle açıkladı:

Ligin 22. haftasında şampiyonluğun en büyük favorisi bizdik. Ancak sonraki yedi haftada 21 puanın sadece üçünü kazanabildik. Hakemler tarafından haksızlığa uğradık. Siz o dönem muhtemelen maçları izlemiyordunuz, izleseydiniz duruma müdahale ederdiniz. O zamanlar yakın dostunuz Mehmet Uçum olaya müdahil oldu.

Aziz Yıldırım ise Koç'a, "Sen de Beylerbeyi'nde bir kensisiyle görüşmedin mi?" diyerek karşılık verdi.

Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanı Danışmanı olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Uçum, Ali Koç'un üçüncü kez Fenerbahçe Başkanı olarak seçilmesinin ardından tebriklerini iletti.

Uçum "Ali Koç ve ekibinin Fenerbahçe Başkanlığına yeniden seçilmelerini kutlarım" diyerek başladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

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