Ali Koç’un istifasını isteyen taraftarlar Kadıköy’de toplandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç’un istifasını isteyen taraftarlar Kadıköy’de toplandı

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un istifasını isteyen bir grup taraftar yürüyüş düzenledi. Sarı lacivertli taraftarlar pankart açarak slogan attı.

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-1 kaybetmesi sonrası sert tepki gösteren taraftarlar, Ali Koç’un istifa etmesi için yürüyüş düzenledi. Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda toplanan taraftarlar, Başkan Koç’un istifası için sloganlar attı.

Fenerbahçe’de yıllardır beklenen şampiyonluğun gelmemesi ve Jose Mourinho’nun getirilmesine rağmen derbide Galatasaray’a karşı alınan mağlubiyet bazı taraftarların sabrını taşırdı. Derbi sonrası Ali Koç için sosyal medyada yapılan ‘istifa’ çağrıları sonrası bazı taraftarlar protesto organize etti. Yoğurtçu Parkı’nda toplanan yüzlerce taraftar, Ali Koç ve yönetimin istifa etmesini istedi.

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