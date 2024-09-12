Ali Mahir Başarır: Tarsus Belediyesi'nin haczinde AKP İlçe Başkanı da hazır bulundu

CHP’li Tarsus Belediyesi’ne işçilere ödenmeyen kıdem tazminatları nedeniyle haciz geldi. Haciz memurları Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın makam odasına kadar girerek oradaki eşyaları da aldı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise yaptığı paylaşımla Tarsus Belediyesi'de yapılan haciz işlemlerine AKP Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu'nun da katılmasına tepki gösterdi. Başarır, AKP Tarsus İlçe Başkanı Altınsucu'nun devletin icra memurlarına emirler yağdırdığını ve 'alın bunları" diyerek talimat verdiğini söyledi.

CHP'li başkanın makam odasına haciz. Atatürk portresi ve Türk bayrağı hariç her şeyi götürdüler

Ali Mahir Başarır, Tarsus Belediyesi'ndeki haciz işlemlerine AKP İlçe Başkanı Altınsucu'nun da katılmasının işlemin siyasi bir operasyon yapıldığının kanıtı olduğunu söyledi.

Mersin Tarsus Belediyemize yapılan haciz işlemi sırasında, AKP Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu hazır bulunmuş ve devletin memurlarına "alın bunları" diyerek talimat vermiştir.



AKP İlçe Başkanı kim oluyor da devletin güvenlik görevlilerine talimat veriyor ve hacze… pic.twitter.com/ViVpuAIahg — Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 11, 2024

Ali Mahir Başarır sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Mersin Tarsus Belediyemize yapılan haciz işlemi sırasında, AKP Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu hazır bulunmuş ve devletin memurlarına "alın bunları" diyerek talimat vermiştir. AKP İlçe Başkanı kim oluyor da devletin güvenlik görevlilerine talimat veriyor ve hacze iştirak ediyor! Bu durum Tarsus Belediyesi’ne siyasi bir operasyon yapıldığının göstergesidir, kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.