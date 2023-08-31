Ali Sabancı uyandırıldı: Yoğun bakımda tedavi görüyordu

Yunanistan'da eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte geçirdiği deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı uyandırıldı. Sabancı yoğun bakımda eşi, çocukları ve annesiyle görüştü.

Ali Sabancı uyandırıldı: Yoğun bakımda tedavi görüyordu

Yunanistan'ın Leros Adası yakınlarında botla kayalıklara çarpan ve ağır yaralanan Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi İstanbul'daki özel bir hastanede devam ediyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, kazanın ardından getirildiği hastanede entübe edilen ve bir dizi operasyon geçirdikten sonra uyutulan Ali Sabancı, dün uyandırıldı.

Cuma günü biri 5.5 saat üç ameliyat geçiren ve kazadan 5 gün sonra bilinci yerine gelen Ali Sabancı'yı yoğun bakımda eşi, çocukları ve annesi ziyaret etti.

PAZARTESİ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKIYOR

Bilincinin yerine gelmesi üzerine aynı hastanede tedavisi devam eden Vuslat Doğan Sabancı, çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali Sabancı ve de annesi Zerrin Sabancı yoğun bakım bölümüne alındı. Ailesi ile bir süre görüşen Ali Sabancı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği, pazartesi ya da salı günü yoğun bakımdan çıkacağı ifade edildi.

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