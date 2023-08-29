Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın kazasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Yunanistan’da bot kazası geçirerek yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın hastanedeki tedavileri sürerken kazayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın kazasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Yunanistan'da bot kazası geçiren ve ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken çiftinin çocuklarının başka bir zodyak bot bulup anne-babasını hastaneye yetiştirdiği ifade edildi.

“BOTUN HIZLI OLDUĞU BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL”

Sabah yazarı Hülya Güler Sabancı çiftinin bot kazasıyla ilgili yeni bilgileri açıkladı.

Güler yazısında, "Botun hızlı olduğu bilgisi doğru değil. Botta herhangi bir teknik arıza olup olmadığı araştırılıyor" ifadelerini kullanırken çiftin çocuklarının başka bir Zodyak bot bulup anne-babasını hastaneye yetiştirdiğini aktardı.

aa-20230825-31995024-31995018-deniz-rh2d-cover.jpg
TEKNİK ARIZA OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Yazının devamında ise Güler kazanın, akşam 20.30- 21.00 sularında gerçekleştiğini ve Sabancı çiftinin içinde oğulları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı'nın de yer aldığı zodyak bot, karanlık ada olarak da tabir edilen kayalıklara çarptığını belirtti.

Devamında ise Güler, “Botun hızlı olduğu bilgisi doğru değil. Botta herhangi bir teknik arıza olup olmadığı araştırılıyor. Böylece Sabancı çiftinin hayatını kurtaran süreci başlatıyorlar. İlk iş aile üyelerinden birini arıyorlar. Sonraki adım Amerikan Hastanesi'ni aramak oluyor. Neredeyse dakikalar içinde aile üyelerinin bir kısmının kazadan haberi oluyor.“ diye yazdı.

Bundan sonraki süreçte çok hızlı hareket edildiğini aktaran Güler, “5 kişilik bir doktor heyeti aynı anda yanlarında bir aile üyesiyle birlikte yola çıkıyor. Bu esnada Sabancı çiftinin çocukları da başka bir zodyak bot bulup anne-babasını hastaneye yetiştiriyor. “ dedi.

“HERKESİN HABERİ OLUYOR”

Güler yazısında “Bu ilk kritik adımların ardından aile üyelerinin hemen hepsi olaydan haberdar oluyor ve hemen kimlerin Yunanistan'daki hastaneye yakın olabileceği araştırılıyor. O sırada Ali Sabancı'nın ablası Emine Kamışlı, iş insanı Mehmet Başer'e ulaşıyor. Leros Devlet Hastanesi'ne giden Başer, çiftin genel durumları ile ilgili Aile'ye bilgi veriyor. “ ifadelerini kullandı.

Saat 23.30 civarında Amerikan hastanesinin doktorları Leros Devlet Hastanesine ulaştıklarını söyleyen Güler, Sabancı çiftinin o ana kadar gerekli tetkiklerinin yapıldığını ve ameliyata hazırlandığını aktardı.

395ccd9f-f403-438c-8d6b-fa0084729d33-1.jpg

“Yani çift ameliyata alınmadan önce Leros Devlet Hastanesi'nin ve Amerikan Hastanesi'nin doktorları müdahale konusunu birlikte müzakere etme imkanı buluyorlar.” diyen Güler, Yunan doktorların ameliyatları gerçekleştirdiğini ve aile büyükleri ameliyatların başarılı geçmesinin ardından haberdar edildiğini, kazanın, Sabancı çifti Türkiye'ye getirilinceye kadar basına açıklanmadığını söyledi.

Ayrıca, Şevket Emrecan ve Ali Kaan Sabancı'nın soğukkanlı ve akıllıca hareket etmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Güler kaynağının Sabancı çifti için hayati bir durumun söz konusu olmadığını ancak bundan sonrası için uzun ve zorlu bir tedavi sürecine hazır olmak gerektiğini söylediği belirtti.

İlgili Haberler
Ali Sabancı'nın büyük sırrı. Canlı yayında kendisi açıklamıştı
Sabancıların ağır yaralandığı tekne kazasında GPS detayı. Yunan denizcilerden bomba iddia
Sabancılardan sonra Yunanistan’da bir bot kazası daha. Tatil yapan Türk feci şekilde hayatını kaybetti
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya'ya gidiyor Spor
Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya'ya gidiyor
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! 3 gün sonra zorunlu olacak Güncel
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! 3 gün sonra zorunlu olacak
Uykusuzluk kazayı getirdi; 2'si çocuk 4 yaralı Güncel
Uykusuzluk kazayı getirdi; 2'si çocuk 4 yaralı
Taksim’in ortasında müşteriye meydan dayağı. İstiklal Cadde'si ayağa kalktı Güncel
Taksim’in ortasında müşteriye meydan dayağı. İstiklal Cadde'si ayağa kalktı
Kars’ta 16 uyuşturucu taciri tutuklandı Güncel
Kars’ta 16 uyuşturucu taciri tutuklandı
Ümit Özdağ’dan yandaş gazeteciye terör örgütü yanıtı Güncel
Ümit Özdağ’dan yandaş gazeteciye terör örgütü yanıtı
İskenderun'daki anıt meydanı göle döndü. Denizden sürüklenen balıklar meydanda yaşamaya devam ediyor Yaşam
İskenderun'daki anıt meydanı göle döndü. Denizden sürüklenen balıklar meydanda yaşamaya devam ediyor