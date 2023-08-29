Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın kazasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Yunanistan'da bot kazası geçiren ve ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken çiftinin çocuklarının başka bir zodyak bot bulup anne-babasını hastaneye yetiştirdiği ifade edildi.

“BOTUN HIZLI OLDUĞU BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL”

Sabah yazarı Hülya Güler Sabancı çiftinin bot kazasıyla ilgili yeni bilgileri açıkladı.

Güler yazısında, "Botun hızlı olduğu bilgisi doğru değil. Botta herhangi bir teknik arıza olup olmadığı araştırılıyor" ifadelerini kullanırken çiftin çocuklarının başka bir Zodyak bot bulup anne-babasını hastaneye yetiştirdiğini aktardı.



TEKNİK ARIZA OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Yazının devamında ise Güler kazanın, akşam 20.30- 21.00 sularında gerçekleştiğini ve Sabancı çiftinin içinde oğulları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı'nın de yer aldığı zodyak bot, karanlık ada olarak da tabir edilen kayalıklara çarptığını belirtti.

Devamında ise Güler, “Botun hızlı olduğu bilgisi doğru değil. Botta herhangi bir teknik arıza olup olmadığı araştırılıyor. Böylece Sabancı çiftinin hayatını kurtaran süreci başlatıyorlar. İlk iş aile üyelerinden birini arıyorlar. Sonraki adım Amerikan Hastanesi'ni aramak oluyor. Neredeyse dakikalar içinde aile üyelerinin bir kısmının kazadan haberi oluyor.“ diye yazdı.

Bundan sonraki süreçte çok hızlı hareket edildiğini aktaran Güler, “5 kişilik bir doktor heyeti aynı anda yanlarında bir aile üyesiyle birlikte yola çıkıyor. Bu esnada Sabancı çiftinin çocukları da başka bir zodyak bot bulup anne-babasını hastaneye yetiştiriyor. “ dedi.



“HERKESİN HABERİ OLUYOR”

Güler yazısında “Bu ilk kritik adımların ardından aile üyelerinin hemen hepsi olaydan haberdar oluyor ve hemen kimlerin Yunanistan'daki hastaneye yakın olabileceği araştırılıyor. O sırada Ali Sabancı'nın ablası Emine Kamışlı, iş insanı Mehmet Başer'e ulaşıyor. Leros Devlet Hastanesi'ne giden Başer, çiftin genel durumları ile ilgili Aile'ye bilgi veriyor. “ ifadelerini kullandı.



Saat 23.30 civarında Amerikan hastanesinin doktorları Leros Devlet Hastanesine ulaştıklarını söyleyen Güler, Sabancı çiftinin o ana kadar gerekli tetkiklerinin yapıldığını ve ameliyata hazırlandığını aktardı.

“Yani çift ameliyata alınmadan önce Leros Devlet Hastanesi'nin ve Amerikan Hastanesi'nin doktorları müdahale konusunu birlikte müzakere etme imkanı buluyorlar.” diyen Güler, Yunan doktorların ameliyatları gerçekleştirdiğini ve aile büyükleri ameliyatların başarılı geçmesinin ardından haberdar edildiğini, kazanın, Sabancı çifti Türkiye'ye getirilinceye kadar basına açıklanmadığını söyledi.



Ayrıca, Şevket Emrecan ve Ali Kaan Sabancı'nın soğukkanlı ve akıllıca hareket etmelerinin önemli olduğunu belirtti.



Güler kaynağının Sabancı çifti için hayati bir durumun söz konusu olmadığını ancak bundan sonrası için uzun ve zorlu bir tedavi sürecine hazır olmak gerektiğini söylediği belirtti.