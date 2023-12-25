Ali Sabancı’nın sahnedeki yürüyüşünü herkes konuşuyor. Sosyal medyada viral olan video

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Ali Sabancı’nın sahnedeki yürüyüşünü herkes konuşuyor. Sosyal medyada viral olan video
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. Pisti’nin açılışına katılanve aylar önce kaza geçiren Ali Sabancı’nın sahnedeki görüntüsü dikkat çekti.

Ali Sabancı geçtiğimiz aylarda Yunanistan adalarında bot kazası geçirdi. Sabancı ağır yaralanarak entübe olmuştu. Daha sonra tedavisini gören Sabancı Eylül gibi taburcu oldu. Ancak eşi Vuslat Doğan Sabancı Amerika’da hala tedavisini oluyor.

Ali Sabancı Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. Pisti’nin açılısına katıldı.

Açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşti. Erdoğan sahnede Ali Sabancı’yı çağırdı.

Bu esnada Erdoğan’ın yanına giden Sabancı’nın yürüyüş dikkat çekti.

Sosyal medya o anlar gündem olurken Sabancı’nın kaza sonrası iyileşemediği ya da hasar kaldığı yönünde yorumlar geldi.

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ERDOĞAN İLE ARASINDA UÇAK DİYALOĞU YAŞANDI

Öte yandan Sabancı ile Erdoğan arasında bir uçak diyalogu gündem oldu. Erdoğan THY’nin 300 uçak alacağını söyleyince Sabancı da kendilerinin 150 uçak alacağını belirtti.

Erdoğan ise “Onların ne kadarı bizim" diye sorunca Sabancı, “Hepsi sizin” cevabını verdi.

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