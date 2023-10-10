Ali Sunal kariyerinin gümüş yılında 'Ali İle Aramızda' diyecek

Ali Sunal, kariyerinin 'Gümüş Yılı'nda Bloomberg HT'de yeni bir programa başlıyor.

Ali Sunal kariyerinin gümüş yılında 'Ali İle Aramızda' diyecek

Ali Sunal, kariyerinin 'Gümüş Yılı'nda Bloomberg HT'de yeni bir programa başlıyor. 'Ali ile Aramızda, her salı günü saat 23.15'ten itibaren ekranlara birbirinden özel konuklarıyla yansıyacak.

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'Ali ile Aramızda'; her salı günü saat 23.15'ten itibaren, konuklara haklarında en çok merak edilen soruların da yöneltileceği, kahkahası ve eğlencesi bol bir program olarak Bloomberg HT ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Programın ilk konukları 'Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncuları; Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman olacak.

'Ali ile Aramızda', Ali Sunal için kariyerinin 'Gümüş Yılı' vesilesiyle de özel bir anlam arz ediyor.

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