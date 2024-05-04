Erbakan’dan ‘Erdoğan-Özel görüşmesi’ yorumu: Diyaloğun her zaman faydalı olacağını söylüyoruz

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzurum'da partisinin belediye başkanlarını ziyaret etti.

Köprüköy Belediyesi’nde konuşan Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinden çok açık ve net galip olarak çıktıklarını söyledi.

14 Mayıs'ta alınan yüzde 2,9’luk oy oranını yüzde 6,98'e taşıdıklarını belirten Erbakan, "63 belediyeyi kendi dileğimizin hakkıyla milletimizin teveccühüyle kazandık ve 3 milyon oya ulaştık. Türkiye'nin üçüncü siyasi partisi olarak Türk siyasetinin parlayan yıldızı ve çok önemli bir aktörü haline geldik" dedi.

“DİYALOĞUN HER ZAMAN FAYDALI OLACAĞINI SÖYLÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılan görüşme ve yeni anayasaya tartışmalarına da değinen Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Tabii biz iktidarlığa muhalefet arasındaki görüşmelerin veya diğer siyasi partiler arasındaki görüşmelerin diyaloğun her zaman faydalı olacağını söylüyoruz. Bu müzakere yolunun, karşılıklı fikir alışverişinin, diyalog yolunun her zaman açık tutulması faydalı olur. Bu bakımdan inşallah bu görüşmenin de hayırlara vesile olmazını diliyoruz. Ancak diğer taraftan tabii bu anayasa konusunun son derece fazla bir şekilde, aslında gündemde tutulduğunu da ifade etmek isterim. Şunu kastediyorum bizim bugün ülkemizin en önemli problemi yoksulluktur, enflasyondur, borç ve faiz ekonomisidir, ehliyet ve liyakat noktasında yaşanan problemlerdir ve aynı zamanda adaletsizliklerdir. Bunların düzeltilmesi için mevcut anayasa bizim elimizi kolumuzu bağlamıyor. Bu mevcut anayasayla da bu problemlerin üstesinden gelecek adımlar atılabilir, gerekirse anayasa değişmeden gerekli kanunlar, düzenlemeler yapılabilir ve bu mevcut düzen içerisinde de çok önemli adımlar atılarak millete rahat nefes aldırılabilir. Türkiye, dünyada enflasyon dördüncüsü oldu. Lübnan, Arjantin ve Suriye'den sonra dünyanın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Türkiye dünya gıda enflasyonunda da üçüncü oldu.”