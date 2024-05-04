İsveç sapık PKK’lıyı konuşuyor: Ata tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Türkiye'de terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner, kaçtığı İsveç'te atlara cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırı suçlarından tutuklandı.

İsveç basınına göre PKK’nın bu ülkedeki yapılanmasında da görev alan Öner, Helsingborg kenti yakınlarındaki bir ahırda atlara cinsel istismarda bulunduğu sırada çevredekiler tarafından fark edildi.

Öner, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırsa etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKARDI

Öner'in atlara cinsel istismarda bulunması, Helsingborg Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 24 Şubat'ta ahır sahibinin güvenlik kameralarından şüpheli birini fark etmesi ile ortaya çıktı.

İddianamede, Öner'in bağladığı bir ata cinsel istismarda bulunduğunun anlaşıldığı ve atların sahibinin ahıra geldiği sırada kaçtığı ifade edildi.

“DAHA HAZIRLIKLI ŞEKİLDE” GERİ GELDİ

Ertesi gün bir poşet havuçla tekrar ahıra girmek isteyen Öner'in, bir kadın çalışan tarafından fark edilince kaçtığı fakat ısrarını sürdürerek 28 Şubat'ta bağ, sandalye, havuç ve eldiven gibi malzemelerle "daha hazırlıklı şekilde" geri geldiği aktarıldı.

Bu kez de çevredekiler tarafından fark edilen Öner'in ihbar edilince polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı kaydedildi.

30 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Tutuklanan ve savcılık tarafından ata cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırıyla suçlanan Öner'in sığınma başvurusunda bulunduğu İsveç'ten, 10 yıl ülkeye geri girememesi şartıyla sınır dışı edilmesi de isteniyor.

İsveç basınına göre Öner, hakkındaki suçlamalardan 30 yıl hapis cezası alabilir.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISIYKEN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Türkiye tarafından terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner'in BDP'den Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkan yardımcısıyken gözaltına alındığı ve örgüt yöneticiliğinden yargılandığı davada aldığı cezanın onaylanması aşamasında yurt dışına kaçtığı belirtiliyor.