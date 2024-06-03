Ali Türkkan Çizme'de deprem yarattı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ali Türkkan Çizme'de deprem yarattı

Milli rallici Ali Türkkan, İtalya'da ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Milli rallici Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Burak Erdener, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) İtalya etabını ikinci tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sardinya Rallisi, toplam 266,48 kilometre uzunluğundaki 16 özel etapta koşuldu.

Bu yıl Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan milli sporcu Ali Türkkan ve tecrübeli yardımcı pilotu Burak Erdener, organizasyonda ikinci olarak podyumda yer aldı.

Evofone Rally Team adına Dünya Master Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Uğur Soylu-Şener Güray ise Skoda Fabia Rally2 EVO ile masters klasmanını beşinci olarak tamamladı.

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