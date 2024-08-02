Ali Yerlikaya açıkladı. 23 ilde operasyon

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya açıkladı. 23 ilde operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapıtığı açıklamada Siber Suçlardan dolayı haklarında arama kaydı bulunan 68 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Siberağ-3 operasyonlarında 68 şahsın yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Yapılan açıklamada operasyonun 23 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet (7258 sayılı)" kapsamında yapıldığı belirtildi.

Yerlikaya mesajının devamında ise kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da 7 gün 24 saat suçlular ile mücadele edileceğini vurguladı.

Ali Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde oldu:

ekran-goruntusu-2024-08-02-081607.png

Son Haberler
Toplu taşıma kullananlar havalara uçacak. Resmen ücretsiz oldu Ekonomi
Toplu taşıma kullananlar havalara uçacak. Resmen ücretsiz oldu
Lens kullanırken hassas noktalar ortaya çıktı. Dikkat edilmezse hastalık saçıyor Sağlık
Lens kullanırken hassas noktalar ortaya çıktı. Dikkat edilmezse hastalık saçıyor
Evi arsası olanlar için sadece birkaç gün kaldı. Başvurmayan elindekini kaybedecek Ekonomi
Evi arsası olanlar için sadece birkaç gün kaldı. Başvurmayan elindekini kaybedecek
Hacıosmanoğlu tehdit etti: Geçmişimize baktıklarında neler yapabileceğimizi tahmin edebilirler Spor
Hacıosmanoğlu tehdit etti: Geçmişimize baktıklarında neler yapabileceğimizi tahmin edebilirler
Soylu’nun Erdoğan’dan istediği makam! Verilmezse o partinin kapısını çalacak Gündem
Soylu’nun Erdoğan’dan istediği makam! Verilmezse o partinin kapısını çalacak
Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi ortaya çıktı Gündem
Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi ortaya çıktı