Ali Yerlikaya açıkladı. 23 ilde operasyon

Bakan Yerlikaya Siberağ-3 operasyonlarında 68 şahsın yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Yapılan açıklamada operasyonun 23 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet (7258 sayılı)" kapsamında yapıldığı belirtildi.

Yerlikaya mesajının devamında ise kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da 7 gün 24 saat suçlular ile mücadele edileceğini vurguladı.

Ali Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde oldu: