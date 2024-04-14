Ali Yerlikaya bayram bilançosunu açıkladı. 66 vatandaş hayatını kaybetti

Ersoy Özdem
Ali Yerlikaya bayram bilançosunu açıkladı. 66 vatandaş hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili boyunca 4 bin 498 trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalar sonucunda 66 vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, bayram tatilinin son gününde ülke genelinde yaşanan trafik kazalarını ve bu kazalarda hayatını kaybeden vatandaşların sayısını açıkladı. Bayram tatili boyunca trafik polisleri ve Jandarma trafğinin çalışmalarına devam ettiğini ve halen de devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, Cumartesi günü 628 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.

Bayram tatilinin 8. gününde, bayram boyunca toplamda 4 bin 998 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya bu kazalar sonucunda 66 vatandaşın da hayatını kaybettiğini ifade etti. 8 bin 352 vatandaşın da yaralandığını aktaran Yerlikaya yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi.

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