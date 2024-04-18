Bakan 268 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
Bakan 268 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, 268 zehir tacirinin yakalandığını aktardı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve bunların satışını yağan şahıslara yönelik NARKOÇELİK-12 operasyonlarının 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade etti ve operasyonlar kapsamında, 268 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirtti.

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlendiği ifade edilirken, operasyonlara 558 ekip, bin 635 personel ve 44 narkotik köpeğinin katıldığı ifade edildi.

“Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar” ifadelerini kaydeden Yerlikaya, açıklamasının sonunda, operasyonları düzenleyen polis ekiplerine teşekkür etti.

ekran-goruntusu-2024-04-18-081949.png

ekran-goruntusu-2024-04-18-082001.png

ekran-goruntusu-2024-04-18-082013.png

ekran-goruntusu-2024-04-18-082427.png

ekran-goruntusu-2024-04-18-082410.png

ekran-goruntusu-2024-04-18-082357.png

ekran-goruntusu-2024-04-18-082345.png

ekran-goruntusu-2024-04-18-082320.png

ekran-goruntusu-2024-04-18-082309.png

ekran-goruntusu-2024-04-18-082253.png

İlgili Haberler
Bakan Yerlikaya dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 18 şahsın yakalandığını açıkladı
Bakan Yerlikaya dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 18 şahsın yakalandığını açıkladı
Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı dolandırıcı İstanbul'da yakalandı
Bayram operasyonu. 707 ruhsatsız silah ele geçirildi
Bayram operasyonu. 707 ruhsatsız silah ele geçirildi
Ali Yerlikaya bayram bilançosunu açıkladı. 66 vatandaş hayatını kaybetti
Ali Yerlikaya bayram bilançosunu açıkladı. 66 vatandaş hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya açıkladı. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 49 şahıs yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 49 şahıs yakalandı
Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı
Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı
’Kalkan-19’ operasyonlarında 1177 düzensiz göçmen yakalandı. Yerlikaya duyurdu
’Kalkan-19’ operasyonlarında 1177 düzensiz göçmen yakalandı. Yerlikaya duyurdu
Son Haberler
AKP’nin ‘kalesi’nin her yerinden ‘böcek’ çıktı! CHP’li başkan gördüklerine inanamadı Gündem
AKP’nin ‘kalesi’nin her yerinden ‘böcek’ çıktı! CHP’li başkan gördüklerine inanamadı
Aşk gemisi İstanbul sosyetesini beklliyor Magazin
Aşk gemisi İstanbul sosyetesini beklliyor
70 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitinin tahliye edildiği ortaya çıktı Gündem
70 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitinin tahliye edildiği ortaya çıktı
Çin'den yapılan kontrplak ithalatında damping önlemine devam kararı Ekonomi
Çin'den yapılan kontrplak ithalatında damping önlemine devam kararı
Nurgul Yeşilçay'dan lahmacun kombini. İddialı pozları sosyal medyayı salladı Magazin
Nurgul Yeşilçay'dan lahmacun kombini. İddialı pozları sosyal medyayı salladı
Kahramanmaraş'ta deprem Gündem
Kahramanmaraş'ta deprem
Selvi Saray'a başkaldırdı. Kavala'nın serbest kalmasını istedi. Yağlı direkten aşağı mı düşüyor Gündem
Selvi Saray'a başkaldırdı. Kavala'nın serbest kalmasını istedi. Yağlı direkten aşağı mı düşüyor