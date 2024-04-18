Bakan 268 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve bunların satışını yağan şahıslara yönelik NARKOÇELİK-12 operasyonlarının 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade etti ve operasyonlar kapsamında, 268 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirtti.

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlendiği ifade edilirken, operasyonlara 558 ekip, bin 635 personel ve 44 narkotik köpeğinin katıldığı ifade edildi.

“Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar” ifadelerini kaydeden Yerlikaya, açıklamasının sonunda, operasyonları düzenleyen polis ekiplerine teşekkür etti.