Ali Yerlikaya duyurdu: 14 şahıs yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırmızı Bülten''le aranan B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. ile ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. isimli şahısların ülkeye iadesi için işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

''Kırmızı Bülten'le aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan polisiyle yaptığımız ortak operasyonla yakaladık. Gürcistan’da yapılan çalışmalar ve aranan şahısların yerinin belirlenmesi sonrası operasyonun düğmesine basıldı. Ülkemizin aradığı 14 şahıs Gürcistan’da tek tek yakalandı.

Kırmızı Bülten'le aranan B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. ile ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. isimli şahısların ülkemize iade işlemleri başlatıldı.