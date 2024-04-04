Ali Yerlikaya duyurdu. 81 ilde 2 bin 66 firari şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 gündür 81 ilde devam eden ÇEMBER-16 operasyonlarında toplamda 2 bin 66 firari şahsın yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şahısların 2 bin 45’inin 0-5 yıl arasında, 9’unun 5-10 yıl arasında ve 12’sinin 10 yılın üzerinde arandığı belirtilirken, şahısların yol aramaları, ev ve iş yeri baskınları ve kimlik kontrolleri esnasında yakalandığı iletildi.

Yapılan açıklamada firari şahısların; hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel ve narkotik suçları, terör ve kaçakçılık gibi suçlardan aranıyor olduğu kaydedildi. Bakan Yerlikaya, açıklamasında, “Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.