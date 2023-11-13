Ali Yerlikaya duyurdu. 81 ilde çember operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde düzenlenen Çember operasyonunda 5309 firarinin yakalandığını açıkladı.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya duyurdu. 81 ilde çember operasyonu

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde arama kaydı bulunanlara yönelik operasyon yapıldığını açıkladı.

Firari suçluların sokaklarda gezmelerine izin vermeyeceklerine vurgu yapan Yerlikaya, 5309 kişinin yakalanıp adalete teslim edildiğini şu şekilde açıkladı:

“81 İlde Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan “ÇEMBER OPERASYONLARINDA” Arama Kaydı Bulunan 5309 Firari Yakalandı!

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz!

Yakalanan şahıslardan:

???? 10’unun 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,

???? 41’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,

???? 5258 ’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, Jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum

Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız”

ekran-goruntusu-2023-11-13-085032.png

İlgili Haberler
Ali Yerlikaya duyurdu. 12 ilde Kahramanlar operasyonu yapıldı
Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Netanyahu Arap liderleri açık açık tehdit etti Dünya
Netanyahu Arap liderleri açık açık tehdit etti
Hakan Çalhanoğlu İtalya'nın tarihine geçti, efsaneyi geride bıraktı Spor
Hakan Çalhanoğlu İtalya'nın tarihine geçti, efsaneyi geride bıraktı
KYK'da 117 öğrenci zehirlendi. Yurtlarda skandallar bitmiyor Gündem
KYK'da 117 öğrenci zehirlendi. Yurtlarda skandallar bitmiyor
Antalya'da plastik fabrika kül oldu Gündem
Antalya'da plastik fabrika kül oldu
Tudor İtalyan devinin başına geçiyor Spor
Tudor İtalyan devinin başına geçiyor
Plastik fabrikası alev alev yandı Gündem
Plastik fabrikası alev alev yandı
Bakanlık 44 ilde ev ve iş yeri yapılacak arsa satıyor. KDV’den muaf olacaklar Ekonomi
Bakanlık 44 ilde ev ve iş yeri yapılacak arsa satıyor. KDV’den muaf olacaklar