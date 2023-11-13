Ali Yerlikaya duyurdu. 81 ilde çember operasyonu

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde arama kaydı bulunanlara yönelik operasyon yapıldığını açıkladı.

Firari suçluların sokaklarda gezmelerine izin vermeyeceklerine vurgu yapan Yerlikaya, 5309 kişinin yakalanıp adalete teslim edildiğini şu şekilde açıkladı:

“81 İlde Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan “ÇEMBER OPERASYONLARINDA” Arama Kaydı Bulunan 5309 Firari Yakalandı!

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz!

Yakalanan şahıslardan:

???? 10’unun 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,

???? 41’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,

???? 5258 ’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, Jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum

Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız”