Ali Yerlikaya Kalkan-31 operasyonunu duyurdu: Binlerce kaçak göçmen yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ali Yerlikaya Kalkan-31 operasyonunu duyurdu: Binlerce kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen "Kalkan-31" operasyonlarında, 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1298 kaçak göçmenin yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen "Kalkan-31" operasyonlarında, 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1298 kaçak göçmenin yakalandığı açıklandı.

KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin huzur ve güvenliği için kaçak göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Ülke genelinde düzenlenen "Kalkan-31" operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1298 kaçak göçmenin yakalandığını duyuran Yerlikaya, tespit edilen kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

426 BİN 565 KİŞİNİN KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI

Yerlikaya, 5 bin 735 noktadaki denetimlerde 28 bin 835 personel ve 9 bin 74 ekibin görev aldığını belirterek, göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 426 bin 565 kişinin kimlik kontrolü yapıldığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, 4 bin 606 metruk bina, 8 bin 48 umuma açık yer, 483 terminal ve 5 bin 648 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 785 yerin kontrol edildiğini bildirdi.

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