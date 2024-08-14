Ali Yerlikaya'dan Gazze paylaşımı

İsrail 312 gündür Gazze’ye havadan ve karadan saldırmaya devam ediyor. 7 Ekim tarihinden bu yana 40 bini aşkın sivil İsrail Ordusunun saldırıları sebebi ile hayatını kaybederken 2 milyondan fazla insan ise yerinden edildi.

Dünya kamuoyu İsrail’in saldırılarını durdurması yönünde açıklamalar yaparken Netanyahu yönetimi saldırıların boyutunu her geçen gün artırıp savaşı bölgeye yaymaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından 312 gündür devam eden İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Yerlikaya’nın ilgili paylaşımı şu şekilde oldu:

“312 Gündür Soykırım Devam Ediyor…

Çocuklar, yaşlılar, kadınlar öldürülüyor. İnsanlık, tüm insanlığın gözleri önünde öldürülüyor.

Gazze’de 312 gündür devam eden soykırım, işgalci İsrail’in ve onları destekleyenlerin utançları olacak. Sonsuza dek!

Biz; Filistinli kardeşlerimizin, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.”