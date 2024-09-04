Ali Yerlikaya’ya yazdığı mesaj başına dert açtı! Yardım isteyen vatandaşa hapis talebi

Gerçek Gündem’den Tuğba Özer’in haberine göre, geçim sıkıntısı yaşayan bir vatandaşın CİMER’e İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili yazdığı mesaj başına dert açtı.

İddiaya göre, Mersin'de ikamet eden ve geçim sıkıntısı yaşayan Ahmet S., isimli vatandaş, yaşadıklarını anlatabilmek için Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile görüşmek istedi. Bir türlü Vali Pehlivan'a ulaşamayan Ahmet S., Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet dilekçesi yazdı.

"VALİ BOŞ SİZ ONDAN DA BOŞSUNUZ"

18 Ekim 2023'te verdiği dilekçede İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sitemlerini dile getiren vatandaş, yazısında, "Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya biraz şeref, namus, haysiyet, onur varsa bu konuya el atarsınız. Mersin Valiliği hakkında yüzlerce, binlerce dilekçe verdim. Hep yalan yanlış beyanlarla şikayetlerim kapatıldı. Mersin Valisi lüks, şatafatlı makamında oturuyor, geziyor. Vatandaşları duyduğu, gördüğü yok. Sadece sosyal medyada gösteriş için paylaşım yapıyor. Bakan, Cumhurbaşkanı görsün yeter. Nasıl olsa şikayetlere yetkililer de ses çıkarmıyor. İstediği gibi at koşturuyor. Verilen dilekçeleri bir inceleyin artık. Balık baştan kokarmış siz de valinin ayarındasınız ses çıkarmadığınıza göre. Vali boş siz ondan da boşsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım sesimi duyana kadar her gün yazacağım” ifadelerine yer verdi.

HAPSİ İSTENDİ

CİMER şikayeti sonrası Ahmet S. hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık, Ahmet S.'nin Ali Yerlikaya'ya yönelik olarak sarf ettiği “Biraz şeref, namus, haysiyet, onur varsa bu konuya el atarsınız” sözleri nedeniyle iddianame hazırladı. Savcı, Ahmet S.'nin "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla bir ile iki yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.