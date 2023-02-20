Alıç bitkisi neye iyi gelir?

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan alıç bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Alıç bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ALIÇ BİTKİSİ NEDİR?

Alıç (ekşimuşmula) : Gülgillerden; kırlarda yabani olarak yetişen bir ağaçtır. Meyveleri; küçük muşmulaya benzer, kırmızı renklidir. Tadı mayhoştur. Hekimlikte meyvesi kullanılır.

ALIÇ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Asabi çarpıntıları giderir

-Sinir bozukluğunu geçirir

-Yüksek tansiyonu düşürür

-Aritmide kullanılır.

-Uykusuzluğu giderir

-Kalbi kuvvetlendirir

-Damar sertliği ve göğüs nezlesinde faydalıdır

ALIÇ NASIL KULLANILIR?

Alıç, meyve şeklinde doğrudan tüketilebileceği gibi kurutulmuş haliyle çay yapılarak tüketilebiliyor. Aynı zamanda kurutulmuş yapraklarıyla da çay yapılabilen alıç, bitkisel ilaçların yapımında da sıklıkla kullanılıyor.

Alıcı, reçel ve marmelat haline getirilerek tüm yıl sofralarından eksik etmeyenlerin sayısı da hiç az değil.