Alıcın az bilinen 6 önemli yararı

Kalp dostu alıcın faydaları neler? İşte sağlık dostu alıç meyvesinin faydaları...

Gülsüm Sundu KAYNAK: Haber Merkezi
Alıcın az bilinen 6 önemli yararı

Alıç otu ve alış meyvesi bin bir derde deva. Alıç otu ve alış meyvesi bin bir derde deva. Kalp dostu alıcın faydaları neler? İşte sağlık dostu alıç meyvesinin yararları.

Yaz aylarında çiçek açan bu ağacın meyvesi, kalp damar hastalıklarını ve sindirim sorunlarını önlüyor. Pek çok kişi alıç otunu kaynatıp çay olarak içiyor ve bu da kolesterol ile tansiyonu dengeliyor. İşte alıç meyvesinin 6 büyük faydası...

İLTİHAPLANMAYI AZALTABİLİR

Bu konudaki pek çok çalışma, kronik iltihaplanmanın kansere, diyabete ve astıma sebep olduğunu gösteriyor. Alıç meyvesi ise iltihaplı bileşiklerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Bu da organ hasarını oldukça azaltıyor. Alıç otu yapraklarında bulunan vitexin maddesi de iltihaplanmaya neden olan moleküllerin üretimini ve beyaz kan hücrelerinin iltihaba tepkisini azaltıyor.

SİNDİRİMİ DÜZENE SOKAR

Alıç meyveleri bolca lif içerir. Bu da metabolizmayı düzene sokar, kabızlık ile baş etmemizi sağlar. Adeta bir prebiyotik görevi görmektedir. Prebiyotikler, sindirim sağlığı açısından hayati önem taşıyan gıdalardır. Alıç meyvesinde bulunan lif ve diğer bileşikler, tüketilen gıdaların sindirimi için gerekli olan sindirim enzimlerini harekete geçirir.

Alıç meyveleri ursolik asit içerir. Bunlar tümör, bakteri ve iltihap önleyicidir. Aynı zamanda vücut tarafından kolajen üretimini de uyarır. Safra üretimi için de gereklidir. Bu bileşikler sayesinde serbest radikallerin miktarı da azalır. Kısacası alıç, vücutta kötü huylu hücrelerin gelişimini engellemek için kullanılabilir.

GENÇLEŞTİRİR

Alıç meyvesi güneşten aldığımız zararlı ultraviyole ışınlarına fazla miktarda maruz kalma nedeniyle oluşan erken cilt yaşlanmasını engeller. Alıç ve ginseng karışımının cildi nemlendirdiği ve kırışıklık oluşumunu önlediği görülmüştür.

KÖTÜ KOLESTEROL SEVİYELERİNİ DÜŞÜRÜR

Alıç özünde flavonoidler ve pektinler mevcut. Bu iki madde ise kandaki kolesterol düzeylerini düşürüyor. Kandaki yüksek yağ oranı ve kolesteroldeki dengesizlikler, kan damarlarını zamanla tıkıyor. Bu da ileride felç ve kalp krizine davetiye çıkarır. Kötü kolesterolü düşüren, iyi kolesterolü yükselten alıç meyvesi kalp, tansiyon ve kolesterol hastalarına önerilmektedir.

TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Alıç, daralan kan damarlarını zamanla genişletiyor ve kan sulandırıcı görevi görüyor. Kan basıncını yani tansiyonu düşürmesi buna bağlı. Alıç meyvesini yiyebilir veya otundan çay yapıp içebilirsiniz.

ANTİOKSİDANLAR YÖNÜNDEN ZENGİNDİR

Alıç, polifenoller içerir. Bu antioksidanlar vücudu oksidatif strese ve serbest radikallere karşı savunur. Kanser, diyabet ve benzer ciddi hastalıklara karşı savunma yapar. Erken yaşlanma, astım riski ve pek çok konuda koruyucu bir gıdadır. Vücuda giren zararlı maddeleri dışarı atar. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

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