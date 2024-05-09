Alkol alırken tartıştığı arkadaşını, kırık şişeyle boğazından yaraladı

Kaynak: DHA
Alkol alırken tartıştığı arkadaşını, kırık şişeyle boğazından yaraladı
Bursa İnegöl’de Kemal A., evinin önünde birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşı Osman Y.'yi kırdığı alkol şişesiyle boğazından yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nde Kemal A. ile Osman Y., saat 19.30 sıralarında sokakta kurdukları masada alkol almaya başladı.

İkili arasında bir süre sonra henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma sonucu yaşanan kavgada Kemal A., masanın üzerinde bulunan alkol şişesini kırdıktan sonra arkadaşı Osman Y.'yi boğazından yaraladı.

Olaya şahitlik eden komşuları tarafların arasına girerek kavgayı ayırdı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Osman Y.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kemal A. ise hastanedeki tedavisi sonrasında gözaltına alındı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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