Alkol alırken tartıştığı arkadaşını, kırık şişeyle boğazından yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nde Kemal A. ile Osman Y., saat 19.30 sıralarında sokakta kurdukları masada alkol almaya başladı.

İkili arasında bir süre sonra henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma sonucu yaşanan kavgada Kemal A., masanın üzerinde bulunan alkol şişesini kırdıktan sonra arkadaşı Osman Y.'yi boğazından yaraladı.

Olaya şahitlik eden komşuları tarafların arasına girerek kavgayı ayırdı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Osman Y.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kemal A. ise hastanedeki tedavisi sonrasında gözaltına alındı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.