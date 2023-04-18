Bu kararla 39 yaşındaki Alim Bayel, halihazırdaki Kazak Büyükelçilerinin arasında en genci oldu.

Diplomatın Kazakça, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Azerbaycanca konuştuğu biliniyor.

Bayel, Kazakistan lideri Tokayev ve Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde sık yaptığı görüşmelerde Kazakça-Türkçe tercümeyi gerçekleştiriyordu.

ALİM BAYEL KİMDİR?

Eğitimini Türkiye ve ABD üniversitelerinde tamamlayan Bayel, Kazakistan’ın prestijli Bolashak programının mezunlarından.

Ayrıca, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’in inisiyatifiyle oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Genç Yönetici Kadrosunun da üyesi.

Kariyerinin başında o dönem yeni kurulmakta olan Türk Devletleri Teşkilatı'nda çalıştı. Bayel’in yeni görevinde de Türk Dünyasının bütünleşmesine katkı sağlaması bekleniyor.