Âlim unutmuş kalem unutmamış atasözünün anlamı nedir?

Âlim unutmuş, kalem unutmamış sözünün anlamı: Bilgiler, sözde kalmayıp yazıya geçirilince kuşaktan kuşağa aktarılabilir.

Bir kişi ne kadar bilgiye sahip olursa olsun tüm bilgileri aklında tutamaz. Birçok bilgi tekrar edilmedikçe unutulur. Eğer bir bilginin unutulması istenmiyorsa muhakkak yazılmalıdır. Yazılar çok eski zamanlardan bugüne kadar gelebilmiştir. Bilge bir kişi tüm bilgi birikimini unutmamak ve gelecek nesillere aktarabilmek için yazmalıdır.

Örnek cümle: Dedem alim unutur kalem unutmaz diyerek bütün önemli şeyleri yazardı.