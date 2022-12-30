Şarkıcı Nez'e hırsız şoku! ''Alın terimle kazandıklarım çalındı''

Şarkıcı Nez’in Cihangir’deki evine geçen hafta hırsız girdi.

Maddi kaybının büyük olduğunu söyleyen şarkıcı "Alın terimle kazandıklarım çalındı. O gün turneden dönmüştüm. Saat 14.00-15.00 arası dışarıya çıkıp doktora gittim. Eve gelince şok oldum. "Marketteki kamera görüntülerine baktım; iki kadın gördüm. Bulacağım o hırsızları" dedi.

