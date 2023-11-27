Alina Boz ile Umut Evirgen Paris’te nişanlandı. Düğün tarihi de belli oldu

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, yaz başından beri birlikte olan oyuncu Alina Boz ile yönetmen ve Emirgan Group’un sahibi Umut Evirgen'in Paris’te nişanlandığını yazdı.

Evirgen'in Boz'a Paris'te evlilik teklif ettiğini belirten Üstündağ, "Paris’te düğün alışverişi yaptı ve gelinlik de aldı" dedi.

Üstündağ, şöyle devam etti:

"Ailelerin tanıştığı ilişkide evlilik için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Çift, düğün tarihi olarak da aralık ayını seçti. Şimdiden birlikte oturmaya başlayan ikili, evlerini ortak yuvaları yapmak için de hazırlıklarını sürdürüyor."