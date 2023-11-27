Alina Boz ile Umut Evirgen Paris’te nişanlandı. Düğün tarihi de belli oldu

Oyuncu Alina Boz ile sevgilisi Umut Evirgen'in Paris’te nişanlandı. İkili, Aralık ayında nikah masasına oturacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Alina Boz ile Umut Evirgen Paris’te nişanlandı. Düğün tarihi de belli oldu

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, yaz başından beri birlikte olan oyuncu Alina Boz ile yönetmen ve Emirgan Group’un sahibi Umut Evirgen'in Paris’te nişanlandığını yazdı.

6562f3f6a468601a5cb1a98f.jpg

Evirgen'in Boz'a Paris'te evlilik teklif ettiğini belirten Üstündağ, "Paris’te düğün alışverişi yaptı ve gelinlik de aldı" dedi.

6564229d4e3fe02774926990.jpg

Üstündağ, şöyle devam etti:

"Ailelerin tanıştığı ilişkide evlilik için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Çift, düğün tarihi olarak da aralık ayını seçti. Şimdiden birlikte oturmaya başlayan ikili, evlerini ortak yuvaları yapmak için de hazırlıklarını sürdürüyor."

6564229d4e3fe02774926995.jpg

İlgili Haberler
Alina Boz'un Rus annesini görenler abla kardeş sandı. Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı
Alina Boz ve Umut Evirgen aşk dolu pozlar vermeye devam ediyor
Alina Boz ve Umut Evirgen ilk kez el ele görüntülendi
Alina Boz ve Umut Evirgen aşkında flaş gelişme. O iddia ortalığı karıştırdı
Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Can boğazdan gelir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Can boğazdan gelir atasözünün anlamı nedir?
Şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü Yaşam
Şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü
İYİ Parti'yi karıştıran isim CHP'den kim çıktı Gündem
İYİ Parti'yi karıştıran isim CHP'den kim çıktı
Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözünün anlamı nedir?
Kütahya'da rüzgar ağacı yerinden söktü Gündem
Kütahya'da rüzgar ağacı yerinden söktü
Karısını süs havuzunda boğan adama meydan dayağı. Tekme tokat müdahale Dünya
Karısını süs havuzunda boğan adama meydan dayağı. Tekme tokat müdahale
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini bildirdi Dünya
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini bildirdi