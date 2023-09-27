Alina Boz’dan evlilik açıklaması. Tarih bile belliydi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen’in kasım ayında nikah masasına oturacağı öne sürülmüştü. İkili Adana dönüşünde söylentilere açıklık getirdi.

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Alina Boz, gönlünü ünlü işletmeci Umut Evirgen’e kaptırdı. İkili birlikteliklerini sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ilan etti. Gün batımında çekilen kareleri paylaşan çifti destekleyenler kadar yakıştırmayanlar da oldu.

KASIMDA EVLENECEKLERİ İDDİA EDİLDİ

İlişkileri dolu dizgin devam eden ve her yerde el ele göz göze olan ikilinin 15 Kasım'da evleneceği iddia edilmişti. Adana 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’ne katılan Boz ile Evirgen, dönüşte Muhabir Online’ın objektiflerine takıldı.

Paris’te evlilik teklifi aldığı ve kasım ayında evleneceklerine dair iddialar sorulan Alina Boz, söylentileri reddetti. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Boz “Kasım’da Ankara film festivali olacak inşallah. Evlilik teklifi henüz olmadı” dedi.

“OLUNCA DUYARSINIZ”

“Evlilik teklifi bekliyor musunuz?” diye sorulan Boz, bu soruya ise “Hayırlısı böyle şeyler. Hiç nazar değmesin, bence konuşulmaz böyle şeyler. Olunca zaten duyarsınız” demekle yetindi.