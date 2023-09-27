Alina Boz’dan evlilik açıklaması. Tarih bile belliydi

Kısa bir süre önce birliktelik yaşamaya başlayan Alina Boz ile Umut Evirgen, evlenecekleri yönündeki iddiaları ilk kez yanıtladı.

Alina Boz’dan evlilik açıklaması. Tarih bile belliydi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen’in kasım ayında nikah masasına oturacağı öne sürülmüştü. İkili Adana dönüşünde söylentilere açıklık getirdi.

alina-boz-umut-evirgen-dugun-aciklama-4.jpg

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Alina Boz, gönlünü ünlü işletmeci Umut Evirgen’e kaptırdı. İkili birlikteliklerini sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ilan etti. Gün batımında çekilen kareleri paylaşan çifti destekleyenler kadar yakıştırmayanlar da oldu.

6503e2fbe4bfdc041c250ee2.jpg

KASIMDA EVLENECEKLERİ İDDİA EDİLDİ

İlişkileri dolu dizgin devam eden ve her yerde el ele göz göze olan ikilinin 15 Kasım'da evleneceği iddia edilmişti. Adana 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’ne katılan Boz ile Evirgen, dönüşte Muhabir Online’ın objektiflerine takıldı.

alina-boz-umut-evirgen-dugun-aciklama-3.jpg

Paris’te evlilik teklifi aldığı ve kasım ayında evleneceklerine dair iddialar sorulan Alina Boz, söylentileri reddetti. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Boz “Kasım’da Ankara film festivali olacak inşallah. Evlilik teklifi henüz olmadı” dedi.

“OLUNCA DUYARSINIZ”

“Evlilik teklifi bekliyor musunuz?” diye sorulan Boz, bu soruya ise “Hayırlısı böyle şeyler. Hiç nazar değmesin, bence konuşulmaz böyle şeyler. Olunca zaten duyarsınız” demekle yetindi.

İlgili Haberler
Alina Boz ve Umut Evirgen ilk kez el ele görüntülendi
Alina Boz ve Umut Evirgen aşkında flaş gelişme. O iddia ortalığı karıştırdı
Alina Boz bu defa yalnız paylaştı
Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı Spor
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı
Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu Güncel
Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu
Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi. Sosyal medya çalkalandı Magazin
Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi. Sosyal medya çalkalandı
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku. Maç sırasında evi soyuldu Spor
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku. Maç sırasında evi soyuldu
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı. Yazdığı not dikkat çekti Magazin
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı. Yazdığı not dikkat çekti