Ali'nin külâhını Veli'ye Veli'nin külâhını Ali'ye giydirmek deyiminin anlamı nedir?

Ali'nin külâhını Veli'ye, Veli'nin külâhını Ali'ye giydirmek deyimiyle asıl anlatılmak istenen şey; Kendi sermayesi olmadığı halde, birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek anlamlarında kullanılan bir deyimdir.

İşleri karıştırmak, kurnazlıkla yürütmek, birinden alıp ötekine vermek anlamlarında da kullanılır.

ALİ'NİN KÜLÂHINI VELİ'YE, VELİ'NİN KÜLÂHINI ALİ'YE GİYDİRMEKDEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

İşler sapa sarmış, Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye giydirmişler.

Bu dükkanda her iş Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye giydirmek şeklinde ilerler.