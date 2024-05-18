Türkiye'nin dev holdingi iflasla boğuşuyor. Süper Lig ekibinin ana sponsoruydu

Ekonomik kriz Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Bazı kesimler kabul etmese de ne iflasların ne de konkordatoların önüne geçilemiyor. Girdiği mali krizden tüm arayışlarına rağmen kurtulamayan Ayos Holding iflasın eşiğinde. Dev holding konkordato talebinde bulundu.

Ayos Holding AŞ, Ayos Bilgi Teknolojileri AŞ, Ayos İnşaat AŞ, Ayos Otomotiv AŞ, Ayos Özel Güvenlik AŞ, Ayos Temizlik AŞ ve Ayos Yönetim Hizmetleri AŞ ile bu şirketlerin sahibi konumundaki Osman Şirin ve M. Merve Şirin için konkordato talebinde bulunuldu.

Yapılan başvuru üzerine İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Kararla birlikte anılan şirketler, olası hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de Prof. Dr. Burak Huysal, Bağımsız Denetçi Prof. Dr. Hakan Taştan ve Kenan Buğa’yı, geçici konkordato komiseri olarak atadı.

Bir çok büyük gayrimenkul projesinde yer alan Ayos, aynı zamanda Antalyaspor’un da ana sponsoru konumunda.