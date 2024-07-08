Alırken bir değil beş kere düşünün! İstanbul'da 31 bin şişe ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alırken bir değil beş kere düşünün! İstanbul'da 31 bin şişe ele geçirildi

İstanbul’da piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, aralarında ünlü markaların taklidi olan parfümlerin 'merdiven altı' imalathanelerde üretildiği ortaya çıktı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin 'merdiven altı' olarak bilinen sağlıksız imalathanede üretilen ünlü markalara ait yüklü miktarda taklit parfümü piyasaya sürmek üzere olduğu istihbaratını alarak harekete geçti.

Şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 5 Temmuz Cuma günü Başakşehir’de tespit edilen depoya operasyon düzenlendi.

ÜNLÜ MARKALARIN DA OLDUĞU TAKLİT PARFÜMLER ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet ekipleri, burada 1 kişiyi gözaltına alırken, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirdi.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, yakalanan 1 şüpheli ise İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Yakalanan zanlı hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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