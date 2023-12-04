Alişan "Bir şarkıcı paramı çaldı" dedi her şeyi tek tek açıkladı

Şarkıcı Alişan, Kıbrıs'taki sahnesi öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Alişan, bir meslektaşının parasını çaldığını söyledi.

"İŞGALİN SON BULMASINI İSTİYORUM"

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcıya ilk olarak 2023'ün kendisi için nasıl geçtiği ve yeni yıldan beklentileri soruldu. Alişan, "Benim için 2021'den sonrası çok da özel değil. Önemli olan ailemin, benim, arkadaşlarım sağlığı. Sağlığımız yerindeyse benim için en önemlisi odur. Biliyorsunuz Filistin'de 1.5 aydır süren bir işgal var. Eğer oradaki kan, savaş, işgal onun da bir önce son bulmasını diliyorum" dedi.

"CEYLAN'LA DÜET YAPTIK"

Repertuvarında sahne için kendi şarkılarının yanı sıra bir çok şarkıya yer veren Alişan, "Seyircilerimizi çok güzel bir sahne bekliyor. Hem yavaş, hep hareketli şarkılarımız var" derken yeni bir düetten bahsetti. Ceylan ile bir şarkı seslendirdiğini söyleyen Alişan, "Bir düet yaptık. Şarkıyı okuduk, bir tek klip kaldı. Onu da haftaya çekeceğiz" şeklinde konuştu.

"BİR DAHA ULAŞAMADIK"

Kıbrıs sahnelerinde kendisine sık sık eşlik eden eşi Buse Varol'un dizi çekimleri olduğu için gelmediğini belirten Alişan'a "Geçtiğimiz günlerde bir çok kişinin dolandırıldığı haberi çıktı. Sizin de başınıza böyle şeyler geldi mi?" sorusu yöneltildi. Alişan, bu soruyu ise; "Ben öyle fon falan işlerinden anlamam. Böyle şeylere para yatırmadım ama daha önce sahneye çıkışta paramı alamadığım çok oldu. Dolandırıldığım oldu. Hatta ünlü bir şarkıcı arkadaş, benim yerime konser parasını almış. Bana konser bağlamışlardı bundan yedi, sekiz yıl önce... 'Konser parası bende uçağa binmeden yolluyorum' dedi. Sonra kendisine bir daha ulaşamadık" şeklinde cevapladı.

