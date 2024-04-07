Alışkanlıklarımız kişiliğimizi oluşturuyor

Bunun değiştirmenin yolu beynin mucizevi sistemi…

Yaklaşık 10 sene önde beynin bir noktadan sonra durduğu ve mevcut olan sistemleri üzerinde işlemlerine devam ettiğine inanılıyordu.

Ancak son yıllardaki araştırmalar beynin durmadan kendini yenileyen üzerine sürekli bir şey7ler katan özelliği keşfedildi.

Birçok insan sabah kalkıp, elini yüzünü yıkayıp ve devamında günün geri kalan rutinini yapıyor. Bu alışkanlık otomatik olarak sistemsel bir düzen gibi tekrarlanıyor.

Bu rutinler ise beynin yen alışkanlık edinmesini zorlaştırıyor. Bu yüzden her gün yapılan alışkanlığın farklı yolu denenerek yaşama devam edilmesi öneriliyor.

Mesela işe giderken her gün aynı yolu kullanmak yerine bu yolun farklı yönlerini denemek gerekiyor.

Bugün rutinlerden çıkılmayınca vücut bir robot konumuna geçiyor ve sadece komutları yapıyor.

Beyne yapılan bilgi girişi, beynin daha fazla enerji sarf ederek çalışmasını hızlandıracaktır. Bu durumda beyin geliminde önemli etkenlerden biri.

Bu yüzden her gün yeni bir alışkanlık edinmek ve rutinleri farklı yollarla denemek beyin gelişimi için önem arz ediyor.