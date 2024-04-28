Alışveriş merkezinde silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: AA
Alışveriş merkezinde silahlı kavga: 1 yaralı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir alışveriş merkezinde silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Nilüfer Hatun Caddesi’nde alışveriş merkezinde yer alan bir eğlence mekanında Enes A. ile bir grup arasında tartışma yaşandı.

Mekanın dışına taşınan kavgada Enes A, kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu.

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Gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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