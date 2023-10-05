Alışveriş merkezinin balkonundan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Şişli’de bir alışveriş merkezinin yemek katındaki balkondan düşen İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Can D. (23) hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Alışveriş merkezinin balkonundan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç öğrenciyi kurtarmak için çalıştı ancak başarılı olamadı. Olayın nedeni araştırılıyor.

Balkondan Metrelerce Aşağı Düştü

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Nişantaşı’nda bulunan bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, Can D., AVM’nin yemek katındaki balkona çıktı. Bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağıya düşen Can D., AVM’nin tabelasının üzerine çarptı ve yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Can D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Can D.'nin balkondan nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. Olayı gören esnaf ve vatandaşlar, yaşananlara şaşkın ve üzgün olduklarını söylediler.

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