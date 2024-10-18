Alışverişlerde elden ödeme dönemi bitti! Ödemesini banka dekontu ile belgeleyemeyen ceza ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’nin 18 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Tebliğe göre 7 bin lirayı aşan her türlü tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve finansal kurumlar üzerinden yapılması zorunlu oldu.

Kişiler vergi mükellefi olsun ya da olmasın tevsik zorunluluğu kapsamında olacaklar. Satış ve hizmeti belgeleme zorunluluğuna uymayan taraflara ayrı ayrı ceza kesilecek.

BANKA KARTI OLMAYANLAR, ŞUBEYE GİDEREK ÖDEYECEK

Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı olmayanlar ise satın aldığı mal veya hizmetin ücretini satıcının hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine giderek, ödeme açıklaması yaparak ve karşılığında banka dekontu alarak ödeme yapacak. Aksi takdirde belgeleme zorunluluğuna uymamış sayılacak.

SATICA 7 BİN LİRAYI ELDEN ALIP HESABINA YATIRAMAYACAK

Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişi 7 bin liranın üzerinde ürün satın alması durumunda, satıcı bu parayı elden alıp daha sonra kendi banka hesabına yatırırsa, bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacak ve hem alıcıya hem de satıcıya ayrı ayrı ceza uygulanacak.

YABANCILAR PASAPORT NUMARASINI FATURAYA YAZACAK

Tebliğde belgeleme zorunluluğu kapsamında olanların (mükellef olmayanlar hariç olmak üzere) yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin ödemelerin (şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur.),” denildi.