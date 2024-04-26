Aliyev Ermenistan’a silah gönderen ülkeleri açıkladı: Sessizce oturup bekleyemeyiz

Kaynak: İHA
Aliyev Ermenistan’a silah gönderen ülkeleri açıkladı: Sessizce oturup bekleyemeyiz
Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı Azerbaycan’a karşı göz göre göre silahlandırdığını belirtirken “Bunu bize bir şeyi kanıtlamak istercesine açıkça yaptıklarını görerek sessizce oturup bekleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “COP29 ve Azerbaycan için Yeşil Vizyon” başlıklı uluslararası foruma katıldı.

Forumda konuşan Aliyev, Ermenistan'daki potansiyel ve mevcut intikamcı eğilimlerin kendilerini rahatsız ettiğine dikkat çekti.

Ermenistan’da olup bitenleri ciddiye alma haklarını bulunduğuna dikkat çeken Aliyev, “Endişelenmekte haklıyız. Çünkü Ermenistan topraklarımızı işgal etti, 1 milyon insanı evinden kovdu, topraklarımızı yağmaladı, her şeyi yok etti. Topraklarımızın yüzde 20'sini yerle bir etti. Dolayısıyla Ermenistan'da olup bitenleri ciddiye almaya hakkımız var” ifadelerini kullandı.

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Aliyev ayrıca şu ifadeleri kullandı:
“Hiçbir ülkenin içişlerine asla karışmayız ve bunu bütün komşularımız biliyor. Ama bu bizim ulusal güvenliğimizle ilgili bir konu. Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı bize karşı nasıl silahlandırdığını, bunu bize bir şeyi kanıtlamak istercesine açıkça yaptıklarını görerek sessizce oturup bekleyemeyiz”

“Bize karşı ciddi bir tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız. Bazıları tehlikeli, bazıları değil ama bu o kadar da önemli değil, bu silahlar Ermenistan'a teslim ediliyor. Bu nedenle yine bu platformu kullanan Ermenistan'a mesajım, bunu yapmamanız gerektiğidir. Tekrar söylüyorum mesajım kibirli bir uyarı olarak algılanmamalıdır”

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