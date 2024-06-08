Aliyev: Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli

Aliyev, Kahire'de gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yapılan ortak basın toplantısında bir açıklama yaptı.

Yaptığı konuşmada Filistin konusuna ve Gazze'deki duruma değinen Aliyev, "Azerbaycan'ın pozisyonu açıktır. Bağımsız bir Filistin devleti tesis edilmeli ve başkenti Doğu Kudüs olmalıdır. Gazze'de süregelen trajedi derhal sonlandırılmalı, çatışmalar durdurulmalı ve tüm meseleler müzakere masasında çözüme kavuşturulmalıdır." şeklinde ifade etti.