Aliyev: Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli

Kaynak: AA
Aliyev: Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Doğu Kudüs'ü başkent olarak belirleyen bağımsız bir Filistin devletinin oluşturulmasının yanı sıra, Gazze'de meydana gelen acıların bir an önce bitirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Aliyev, Kahire'de gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yapılan ortak basın toplantısında bir açıklama yaptı.

Yaptığı konuşmada Filistin konusuna ve Gazze'deki duruma değinen Aliyev, "Azerbaycan'ın pozisyonu açıktır. Bağımsız bir Filistin devleti tesis edilmeli ve başkenti Doğu Kudüs olmalıdır. Gazze'de süregelen trajedi derhal sonlandırılmalı, çatışmalar durdurulmalı ve tüm meseleler müzakere masasında çözüme kavuşturulmalıdır." şeklinde ifade etti.

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