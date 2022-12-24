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Aliyev'den 'Laçın Koridoru' açıklaması: Doğal kaynaklarımızı sömürenler, uluslararası hukuka göre suçlu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycanlı STK'ların Laçın Koridoru'ndaki maden protestosuna ilişkin, "Devlet kurumlarımızın temsilcilerinin orada (madenlerde) denetim yapması konusunda haklı bir talebimiz var. Neler olup bittiğini görmeliler ve bu yasa dışı faaliyet durdurulmalıdır. Bu bizim haklı talebimizdir" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 22:23
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Aliyev'den 'Laçın Koridoru' açıklaması: Doğal kaynaklarımızı sömürenler, uluslararası hukuka göre suçlu

Aliyev'den 'Laçın Koridoru' açıklaması: Doğal kaynaklarımızı sömürenler, uluslararası hukuka göre suçlu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sovyetler döneminde Ermenistan'dan kovulan Azerbaycanlıların kurduğu Batı Azerbaycan Topluluğu üyesi bir grup aydınla görüştü.

Görüşmede konuşan Aliyev, Laçın Koridoru'nda yaşananların Azerbaycan karşıtı bir histeriye neden olduğunu, Ermenistan ve onun arkasında duran diğer devletlerin Azerbaycan'a karşı bir karalama kampanyası başlattığını belirtti.

Aliyev, Birleşmiş Milletlerde de Azerbaycan'a karşı yeni bir provokasyon hazırlandığını, birkaç gündür bazı ülkelerin Azerbaycan'a karşı kirli plan gerçekleştirmek azminde olduğunu kaydetti.

"Laçın yolunda yaşanan olay gün gibi ortada"

Söz konusu ülkelerin başarılı olamadıklarını fakat gelecek hafta da bu konuda çaba harcayacaklarını belirten Aliyev, şunları söyledi:

"Laçın yolunda yaşanan olay gün gibi ortadadır. Bu bizim meşru hakkımızdır. Doğal kaynaklarımız kullanılıyor ve taşınıyor. Doğal kaynaklarımızı sömürenler, istenilen uluslararası hukuk ilkesine göre suçludur. Çünkü burası uluslararası toplum tarafından bizim toprağımız olarak tanınıyor. Devlet kurumlarımızın temsilcilerinin orada denetim yapması konusunda haklı bir talebimiz var. Neler olup bittiğini görmeliler ve bu yasa dışı faaliyet durdurulmalıdır. Bu bizim haklı talebimizdir. Ancak bugün bu durum tamamen çarpıtılarak yansıtılmaktadır. Yine yalan, yine iftira. Bunu kimin yaptığını da çok iyi biliyoruz. Ermenistan burada ilk sıralarda yer almıyor. Ama bu bizi hiçbir şeyden caydırmayacak. Bunu zaten defalarca kanıtladık. 2. Karabağ Savaşı da savaştan sonraki iki yıl da kimsenin bizi etkileyemeyeceğini gösterdi. Bizi arayabilirler, açıklamalarda bulunabilirler fakat bunları önemsemek gerekmiyor. Bu aramalara siyasi nezaket gereği cevap veriyoruz. Ama bu, bizim tutumumuzu en ufak bir şekilde değiştirmeyecek."

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